Aguirre admite foco no Santa Fé, pela Copa Libertadores

O técnico Diego Aguirre admitiu que o Internacional não teve grande atuação diante do Avaí, mas destacou que o mais importante foi assegurar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, com o placar de 1 a 0, aplicado na noite de domingo no Beira-Rio. E ele admitiu que o time já estava com a cabeça no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, na próxima quarta-feira, na Colômbia, contra o Independiente Santa Fé.

"Foi um jogo difícil. A diferença foi que fizemos o gol. O mais importante foi que ganhamos, o que sempre é bom. Começamos com uma derrota, então foi positivo. Está tudo bem. Obviamente é difícil focar 100%, quando temos um jogo tão importante pela frente. Tentamos, mas estamos todos com a Libertadores na cabeça, pensando na viagem, na preparação da equipe", disse.

No último domingo, Aguirre escalou uma equipe reserva, preservando os titulares para o compromisso na Libertadores, e dando chances a vários reforços que ainda não conquistaram seu espaço no time, como Réver, Anderson e Vitinho, que entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória. E o treinador avaliou que o duelo foi importante para lhe dar mais opções para o confronto com o Santa Fé.

"O objetivo era conquistar os três pontos, mas alguns jogadores precisavam mostrar algumas coisas para serem opções na quarta-feira, e isso aconteceu. Tivemos alguns rendimentos individuais, sem falar nomes, muito bons. Isso faz bem para todos, porque dá competitividade e mais opções."