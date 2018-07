Aguirre admite que Inter precisa melhorar e lamenta expulsão

O técnico Diego Aguirre não aprovou a atuação do Internacional na estreia no Campeonato Gaúcho, em partida que também valeu o título da Recopa Gaúcha. No último domingo, o time empatou por 1 a 1 com o Lajeadense na Arena Alviazul e acabou sendo derrotado por 3 a 1 na disputa de pênaltis.

Para o treinador, o Internacional ainda tem muito a evoluir, ainda mais pensando na estreia na Copa Libertadores, em 17 de fevereiro, diante do vencedor do confronto entre The Strongest e Morelia. "Tem muitas coisas para melhorar", afirmou.

De acordo com Aguirre, porém, a expulsão do lateral-direito Léo no segundo tempo, no lance que originou o gol do Lajeadense, em cobrança de pênalti, também afetou o desempenho do Inter. "O jogo ficou condicionado pela expulsão", avaliou.

Após tropeçar na estreia no Campeonato Gaúcho e perder a Recopa Gaúcha nos pênaltis, o Inter volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 19h30, quando vai receber o São José no Beira-Rio.