Aguirre apela para quarta opção na lateral esquerda do Inter A lateral esquerda se tornou um problema para Diego Aguirre no Internacional. O treinador está sem as suas três primeiras opções para a posição. Geferson serve à seleção brasileira na Copa América, Ernando precisa ser escalado com o zagueiro por conta dos desfalques no setor e Artur sentiu lesão na coxa esquerda.