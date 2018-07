Aguirre avisa que presença de Nilmar contra o Atlético é 'difícil'

"O Nilmar não participou dos dois últimos treinos. Não tenho a certeza que está fora, mas é difícil. Vou esperar até amanhã, mas acho difícil que possa jogar", disse o treinador, nesta terça-feira, na entrevista coletiva pré-jogo. Assim como na partida de ida, ele deve escalar o argentino Lisandro López no comando de ataque.

A única dúvida na escalação do Inter no Beira-Rio é no meio-campo, com Jorge Henrique e Valdivia disputando uma posição ao lado de D''Alessandro e Eduardo Sasha. "Não há como comparar, eles são bem diferentes. Valdívia é mais ofensivo. O Jorge Henrique faz um trabalho que, talvez, não seja tão bonito como o do Valdívia, mas é muito importante taticamente para o time."

Depois de empatar em 2 a 2 em Belo Horizonte, o Inter joga por um empate sem gols ou por 1 a 1 no Beira-Rio. Se o jogo tiver um vencedor, este avança às quartas de final. O possível Inter tem: Alisson; William, Alan Costa, Juan e Ernando; Rodrigo Dourado, Aránguiz, Valdívia (Jorge Henrique), D''Alessandro e Eduardo Sasha; Lisandro López.