Aguirre barra Alex e testa Inter com Valdivia e Eduardo Sasha

O Internacional voltou aos treinos nesta quarta-feira, no CT Parque do Gigante, dois dias depois de vencer o amistoso diante do Juventude em Caxias do Sul. Foi a primeira atividade visando o confronto com o Shakhtar Donetsk, nesta sexta, no Beira-Rio, e o técnico Diego Aguirre promoveu algumas novidades na equipe.

Sem Willians, que sentiu dores na segunda e ficou fazendo trabalho na academia, Aguirre escalou o Inter de forma mais ofensiva. Ele também tirou o meia Alex dos 11 titulares e, com isso, promoveu as entradas de Valdivia e Eduardo Sasha, recuando Aránguiz para atuar ao lado de Nilton como volante.

Na atividade desta terça, que aconteceu sem goleiros, o Inter treinou com: Léo, Paulão, Ernando e Fabrício; Nilton, Aránguiz, D''Alessandro, Valdívia e Sasha; Nilmar. O time reserva teve: Cláudio Winck, Alan Costa, Réver e Alan Ruschel; Rodrigo Dourado, Bertotto, Alex, Vitinho e Alisson; Rafael Moura.

A presença de Réver e Vitinho entre os reservas, aliás, foi outra novidade no treino e indicou que eles podem ficar como opção para enfrentar o Shakhtar. Há ainda a possibilidade de Willians voltar à equipe se conseguir se recuperar das dores.