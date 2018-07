Aguirre barra Hyuri, mantém Patric no ataque e escala Leonardo Silva

No único treino de preparação para este confronto, que reeditará a final do último Estadual, Aguirre não fez mistério. Sacou o atacante Hyuri, um dos reforços para a temporada, manteve o lateral Patric no ataque e escalou a zaga com Leonardo Silva, recuperado de uma entorse no pé direito e liberado pelo departamento médico.

Desta forma, o treinador definiu os titulares com Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Tiago e Douglas Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Dátolo e Luan; Patric e Lucas Pratto.

Com esta formação, ele garante os retornos de Marcos Rocha, Douglas Santos, Leandro Donizete, Rafael Carioca e Lucas Pratto, que ficaram de fora da derrota para o Figueirense, no domingo, em jogo válido pela Copa Sul-Minas-Rio.