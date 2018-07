Aguirre celebra atuação em goleada e vê Atlético-MG em 'boa posição' para 2ª fase Depois de duas derrotas consecutivas e assustar a torcida, o Atlético-MG não deu chances para o Melgar na última quinta-feira, foi para cima no início e goleou por 4 a 0, no Mineirão. O resultado garantiu a primeira colocação do Grupo 5 da Libertadores e fez o time brasileiro terminar a primeira fase com 13 pontos, o que deve deixá-lo entre os melhores colocados para as oitavas de final.