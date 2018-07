Aguirre celebra confiança após vitória, mas critica erros do ataque do Inter

Diego Aguirre enfim comemorou, no último sábado, a sua primeira vitória como técnico do Inter. O time colorado derrotou o Novo Hamburgo por 1 a 0, no Beira-Rio, depois de ter acumulado dois empates nas duas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. Após o confronto, o técnico celebrou a confiança que este triunfo poderá trazer ao time, mas criticou o grande número de chances de gol desperdiçadas pela equipe, que só marcou através do pênalti batido pelo meia Alex.

"A equipe fez algumas coisas boas, mas na verdade não podemos perder tantas situações para matar o jogo. Isso não pode acontecer. Porque, se queremos coisas importantes, temos de finalizar de outra forma. Acho que foi bom gerar situações, mas temos de fazer o gol. Acho que não foi bom. Depois algum desempenho individual foi bom, mas o time tem muita coisa para melhorar", ressaltou.

Em seguida, porém, Aguirre enfatizou que esta primeira vitória fará o time chegar mais fortalecido na partida desta quarta-feira, diante do Cruzeiro-POA, em Gravataí, pela quarta rodada da competição estadual. "Claro que ganhando o time vai pegar confiança e esperamos na quarta, no jogo que teremos, que o time possa mostrar uma evolução", completou o comandante.

O triunfo deste sábado levou o Inter aos cinco pontos e fez o time assumir a liderança provisória do Campeonato Gaúcho, que contará com cinco partidas neste domingo. Em uma delas, às 17 horas, o Grêmio poderá chegar aos seis pontos em caso de vitória sobre o Avenida, fora de casa.