Aguirre celebra primeira posição e vitória do Inter em 'jogo tranquilo'

"Acho que foi um jogo bastante tranquilo para nós, em que fomos superiores e acho que merecemos o triunfo. Tivemos coisas boas, fundamentalmente no começo do primeiro tempo e durante de todo o segundo tempo. Gostei muito de nossa proposta, do nosso futebol e de nossa intenção de jogar, ir para frente. Acho que foi uma vitória merecida", disse.

Mesmo com uma escalação repleta de reservas, o Inter não levou sustos e chegou ao resultado com tranquilidade com os gols de Valdivia e Alex. Aguirre só gostaria de ver seu time marcando gols com mais facilidade. "Acho que o Inter pode fazer mais gols, tem qualidade para que isso ocorra. Gostaria muito de ganhar com mais diferença, mas é importante ganhar os jogos, ter uma mentalidade ganhadora", avaliou.