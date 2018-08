Aguirre celebra triunfo do São Paulo e destaca: 'Quero a liderança em novembro'

A vitória por 2 a 1 sobre o Vasco fez com que o São Paulo se tornasse o líder do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, um a mais do que o Flamengo. Ao final do jogo no Morumbi, o técnico Diego Aguirre comemorou o bom resultado e garantiu que a euforia passará longe do elenco dirigido por ele.

"Estamos em agosto, eu quero a liderança em novembro. A gente não fala de título e nem de favorito", disse o comandante são-paulino, que não quis nem comentar o que o time precisará fazer para se manter no topo da tabela. "Não posso falar sobre isso. Quem tem regularidade e mantém um bom futebol será o campeão, mas a gente nem pensa nessas coisas. Só queremos trabalhar para ganhar o próximo jogo e ver o que acontece depois", garantiu.

O discurso de "pés no chão" foi bastante repetido pelos jogadores e pelo treinador. Aguirre acredita que não há motivos para o São Paulo se sentir pressionado por estar no topo da tabela do Brasileirão. "Ninguém acreditava que o São Paulo estaria nessa posição há uns dois meses, então não vejo motivo para pressão de favoritismo. Temos que manter a humildade. Somos um time forte e que temos a sorte de ter jogadores experientes, que me ajudam muito no dia a dia. Agora é descansar dois dias em que eu não quero nem que os atletas pensem em futebol".

Apesar do resultado e da primeira colocação, Aguirre não gostou da atuação do time, mas acredita que o cansaço pela sequência de jogos complicados atrapalhou. "Vínhamos de uma sequência de jogos importantes e, sinceramente, eu esperava mais do nosso time. Sentimos o cansaço do jogo de quinta e das partidas contra Cruzeiro e Grêmio. Mas a resposta do time foi boa e prefiro olhar por esse viés. Foi muito importante esse espírito de luta, de ir atrás dos objetivos".

A equipe comandada por Diego Aguirre volta a campo no domingo, para encarar o Sport, às 16 horas, na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Brasileirão.