Aguirre comanda treino fechado no Beira-Rio e esconde time do Inter

O Inter realizou um aquecimento no CT do Parque Gigante, mas em seguida foi para o Beira-Rio, palco da final de domingo. No estádio, sem a presença da imprensa, Aguirre trabalhou a equipe para o clássico. Assim, não se sabe se ele vai utilizar a força máxima, manterá a escalação do último Gre-Nal ou realizará alguma mudança, como a entrada de Valdivia.

De acordo com o departamento médico do Inter, o zagueiro Juan e o atacante Lisandro López são dúvidas após já ficarem de fora do primeiro clássico decisivo do Campeonato Gaúcho, assim como o lateral-direito Cláudio Winck. Contundidos, o volante Nilton e o atacante Jorge Henrique vão desfalcar o time.

Três dias após a finalíssima do Campeonato Gaúcho, o Inter vai disputar o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores distante do Atlético Mineiro. Por isso, não está descartada a possibilidade de Aguirre poupar algum jogador na decisão.

Com o empate por 0 a 0 no jogo de ida, o Inter precisa vencer o Grêmio no Beira-Rio neste domingo para conquistar o quinto título seguido do Campeonato Gaúcho. Novo 0 a 0 leva a definição do estadual para os pênaltis, enquanto qualquer empate com gols favorece o Grêmio.