Aguirre comemora 'planejamento com inteligência' da diretoria do São Paulo

Diego Aguirre não parece muito preocupado com a saída de Éder Militão do São Paulo. O treinador acredita que a atitude da diretoria do clube em já buscar Bruno Peres antes mesmo da saída do jovem lateral é uma demonstração do bom trabalho que os dirigentes estão fazendo e como prova disso, o time alcançou a liderança do Campeonato Brasileiro no domingo, após derrotar o Vasco por 2 a 1, no Morumbi.

“Militão é um grande jogador e seguramente vai triunfar na Europa, porque tem uma qualidade muito boa. Sinto que o São Paulo está fazendo as coisas bem feita, tanto que ao ver a possibilidade de perder o Militão, já fomos atrás de outro bom lateral”, comentou o treinador são-paulino.

Aguirre destacou ainda o fato da equipe conseguir dar tempo para Bruno Peres se adaptar e readquirir forma física. “Conseguimos dar um mês de trabalho para ele. Militão foi embora, tudo bem, ele que seja feliz e vida que segue. O momento agora é do Bruno Peres. Me sinto respaldado por um planejamento com inteligência”, comentou o uruguaio.

O São Paulo terá a semana livre para descansar e só voltará aos gramados no domingo, para encarar o Sport, em Recife. A pausa na maratona de jogos chegou em um momento ideal na visão de Aguirre. “Foi perfeito (o momento) por sermos líderes. Quarta o elenco volta e teremos uma motivação espetacular, porque para estar em primeiro lifar, tivemos que nos sacrificar muito”, destacou.