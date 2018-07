Aguirre diz que Robinho estreia pelo Atlético-MG na quarta

O torcedor do Atlético-MG já pode começar a contar os dias para ver Robinho em campo com a camisa do clube. Nesta sexta, o técnico Diego Aguirre confirmou a data da estreia do atacante: será na próxima quarta-feira, quando o time mineiro receberá o Independiente del Valle em Belo Horizonte, pela Libertadores.

"A estreia de Robinho seguramente vai ser na próxima quarta-feira. Está treinando bem, mas precisa de mais alguns dias para ganhar ritmo. Seguramente, ele vai jogar na quarta", declarou em entrevista coletiva.

Grande contratação do Atlético-MG para esta temporada, Robinho vinha treinando normalmente nos últimos dias e buscava a melhor condição física, inclusive nesta sexta-feira, quando trabalhou no campo com os reservas. Diante do Independiente del Valle, será a primeira vez que o atacante de 32 anos vestirá a camisa de um clube brasileiro que não o Santos.

Segundo Aguirre, Robinho talvez já tivesse condições de atuar neste domingo, diante do Boa, pelo Campeonato Mineiro, mas o treinador optou por levar uma escalação alternativa a campo. A preocupação é justamente não desgastar os principais jogadores para o confronto pela Libertadores.

"O time vai ser similar ao que jogou na semana passada porque a intensidade do jogo da Libertadores foi muita e há as viagens longas. Precisamos da recuperação dos jogadores e também é bom para continuar vendo os mais jovens para que fiquem mais perto de poder ajudar time principal", comentou.

A grande novidade na escalação será Júnior Urso, outro reforço recém-contratado pelo Atlético-MG e que fará sua estreia no domingo. Assim, Aguirre deve levar o time a campo com: Giovanni; Carlos César, Edcarlos, Tiago e Lucas Cândido; Gabriel, Júnior Urso, Eduardo e Dodô; Henrique e Pablo.