Aguirre confirma Inter com Alan Costa e Géferson no Chile

Recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, Aránguiz formará a dupla de volantes com Rodrigo Dourado. Mesmo assim, Jorge Henrique permanecerá no time, completando o meio-de-campo com Eduardo Sasha e D''Alessandro. Além disso, Aguirre optou por preterir Réver na zaga, escalando Alan Costa ao lado de Juan.

O treinador também optou por Géferson na lateral esquerda após testar Alan Ruschel diante do Caxias, na posição que era de Fabrício, até ele ser dispensado pelo clube. Além disso, como Willian não foi inscrito para a fase de grupos da Libertadores, Aguirre optou por improvisar o zagueiro Ernando na lateral direita.

No treinamento tático desta manhã, Aguirre escalou o time titular do Inter com a seguinte formação: Alisson; Ernando, Alan Costa, Juan e Géferson; Rodrigo Dourado, Aránguiz, Eduardo Sasha, D''Alessandro e Jorge Henrique; Nilmar. Depois da atividade ele confirmou que essa será a escalação diante da Universidad de Chile.

"Se não acontecer nada estranho a ideia é começar com esse time, mas ainda temos o treino de amanhã para fazer alguma coisa. Mas a ideia é essa", disse o técnico. "Acho que é o melhor time neste momento. Não é fácil, tenho muitas opções e são todas boas. Tem também outros jogadores que também poderiam começar o jogo, mas tem que escolher onze. Acho que é a melhor opção para começar", completou.

Na atividade, o time reserva do Inter teve a seguinte escalação: Muriel; William, Paulão, Réver e Alan Ruschel; Nicolás Freitas, Nilton, Valdívia, Alex e Anderson; Rafael Moura.

Durante a atividade, Alisson Farias, Bruno Gomes, João Afonso, Lisandro López, Lucas Marques, Martín Luque e Vitinho fizeram trabalhos físicos no CT do Parque Gigante. Enquanto isso, Bertotto, Léo e Wellington Martins, que se recuperam de contusões, se exercitaram na caixa de areia do CT do Parque Gigante.