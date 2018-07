Aguirre confirma Inter com quase todo time reserva diante do Atlético-PR

O restante da equipe será formada por jogadores que não começaram em campo no meio da semana, no empate com o Atlético-MG por 2 a 2, em Belo Horizonte, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A preocupação do treinador é preservar a equipe para o duelo de volta que acontece já na próxima quarta-feira, no Beira-Rio.

A principal novidade será a estreia do volante Silva, que ganhará a primeira chance no profissional. Também contará com os retornos de Léo, na lateral, e Cláudio Winck, no meio, ambos retornando de lesão, e Réver, que estava afastado.

Se o jogo complicar, Aguirre terá à disposição no banco de reservas os titulares Valdívia e Alex, que foram relacionados. O provável time para a estreia terá Alisson; Léo, Paulão, Rever e Alan Ruschel; Silva, Winck, Vitinho, Anderson e Taiberson; Rafael Moura.