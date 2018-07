Aguirre confirma 'reforços' em time reserva do Inter contra o Goiás O técnico Diego Aguirre confirmou nesta sexta-feira que o time reserva do Internacional terá "reforços" para o jogo contra o Goiás, neste sábado, no Beira-Rio. Juan, Alex e Sasha serão os únicos titulares da equipe, que segue focada na disputa da segunda partida da semifinal da Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, no México.