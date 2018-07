Aguirre define Inter com jovens nas laterais e Valdivia no meio O técnico Diego Aguirre mostrou nesta terça-feira que resolveu mesmo apostar nas promessas do Internacional. No último treinamento do time antes do duelo com o Cruzeiro de Porto Alegre, no Beira-Rio, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, ele indicou a escalação de um time com jovens laterais e Valdivia no meio-de-campo.