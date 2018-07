Aguirre define Libertadores como prioridade atleticana: 'Precisamos nos preparar' Contratado na semana passada para substituir Levir Culpi no Atlético-MG a partir da próxima temporada, o técnico Diego Aguirre chegou ao clube com uma meta bem definida: conquistar a Libertadores de 2016. Para isso, no entanto, o uruguaio sabe que precisará superar muitos obstáculos e realizar uma preparação especial.