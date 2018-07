Aguirre deixa Anderson e Vitinho fora de duelo do Inter na Colômbia Marcar o gol da vitória do Internacional no confronto do último domingo diante do Avaí, pelo Campeonato Brasileiro, não foi o suficiente para Vitinho convencer o técnico Diego Aguirre a levá-lo para a Colômbia. O atacante e o meia Anderson foram preteridos pelo treinador, sequer embarcaram para Bogotá e ficarão de fora da primeira partida das quartas de final da Libertadores contra o Independiente Santa Fe, nesta quarta-feira.