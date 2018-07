Aguirre deixa titulares fora até do banco para a estreia do Atlético-MG O Atlético Mineiro vai utilizar uma equipe inteira reserva para enfrentar o Santos, neste sábado, às 18h30, no Independência, na sua estreia no Campeonato Brasileiro. Pensando no jogo de quarta-feira contra o São Paulo, no mesmo estádio, pela Copa Libertadores, o técnico Diego Aguirre optou por não levar nenhum titular nem mesmo para o banco de reservas.