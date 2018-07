Aguirre deve substituir Zaccheroni na seleção japonesa

Zaccheroni está no comando do Japão desde 2010, mas resolveu deixar o cargo, por iniciativa própria, após a eliminação na Copa, quando a equipe somou apenas um ponto num grupo que tinha Colômbia, Grécia e Costa do Marfim. Desde então, os dirigentes japoneses estão buscando um substituto.

Com a experiência de ter comandado a seleção mexicana duas vezes - chegou às oitavas de final na Copa de 2002 e de 2010 -, Aguirre ganharia cerca de US$ 2,45 milhões para assumir o Japão, com um contrato até a disputa do Mundial de 2018, que acontecerá na Rússia.

Na temporada passada, Aguirre comandou o Espanyol, que terminou em 14º lugar no Campeonato Espanhol. Caso ele seja mesmo confirmado como novo técnico da seleção japonesa, seu primeiro desafio será a Copa da Ásia, que será disputada em janeiro, na Austrália.