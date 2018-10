Aguirre divulga lista de relacionados do São Paulo contra o Vitória

A única baixa do São Paulo para o duelo desta sexta-feira, às 19h30, contra o Vitória, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, será o meia-atacante Everton, ainda em recuperação de um estiramento muscular na coxa esquerda. No mais, o técnico Diego Aguirre pôde convocar o que tem de melhor à disposição na lista de 22 relacionados para a partida que será disputada no Barradão, em Salvador.

O lateral-direito Bruno Peres e o zagueiro Anderson Martins, por exemplo, baixas no jogo contra o Atlético-PR, na rodada anterior, porque estavam suspensos, voltam ao time. O primeiro é figura certa na formação titular. Resta saber, porém, se a zaga será a mesma (com Bruno Alves e Arboleda).

Jucilei e Nenê, sacados da equipe contra os paranaenses, devem permanecer no banco. No meio, o garoto Luan seguirá atuando ao lado de Hudson. Na vaga de Nenê, o uruguaio Gonzalo Carneiro tende a ser mantido. Assim, a equipe que irá a campo deverá ser formada por: Jean; Bruno Peres, Bruno Alves, Arboleda e Edimar; Luan, Hudson e Diego Souza; Rojas, Gonzalo Carneiro e Reinaldo.

Com 53 pontos em 30 rodadas, a equipe são-paulina ocupa a quarta colocação na tabela. Já o Vitória está no 17º lugar, com 33 pontos.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão.

Laterais: Bruno Peres, Edimar e Reinaldo.

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio.

Volantes: Araruna, Hudson, Jucilei, Liziero e Luan.

Meias: Everton Felipe, Nenê, Rojas e Shaylon.

Atacantes: Brenner, Diego Souza, Gonzalo Carneiro e Tréllez.