Aguirre diz que não viu momento da expulsão de Jean: 'Estava longe'

O técnico Diego Aguirre afirmou depois do triunfo por 1 a 0 do São Paulo sobre o Vitória, nesta sexta à noite, em Salvador, que ainda não teve tempo de rever o lance da expulsão do goleiro Jean. Após o apito final, o jogador caminhou em direção à torcida são-paulina, localizada atrás do seu gol, para comemorar o resultado. Ao mesmo tempo, porém, provocou os torcedores do time adversário. Vale lembrar que ele já foi jogador do Bahia, arquirrival do Vitória.

"Ainda não tive a oportunidade de ver. Não percebi no momento. Estava longe e depois vou ver com mais tranquilidade o que aconteceu. Não quero falar mais do que isso. Ouvi apenas que talvez um cartão amarelo estaria bem, não precisava do vermelho, mas ainda não é minha opinião, porque não vi", afirmou Aguirre, em entrevista coletiva.

Posteriormente, em entrevista para a ESPN Brasil, o próprio Jean deu sua versão a respeito do episódio: "Quando acabou o jogo, a gente foi comemorar com nossa torcida. Acabei tomando o vermelho e não entendi", declarou o aniversariante do dia - completou 23 anos de idade.

A expulsão de Jean volta a abrir espaço para Sidão, que acabou preterido pelo concorrente nas três últimas partidas, para o duelo contra o Flamengo, domingo (4), no Morumbi. A ideia da diretoria era analisar o suplente nas rodadas restantes do Brasileirão até para tomar a decisão de procurar ou não um reforço para a posição de olho na próxima temporada. Além da dupla, o clube conta com Lucas Perri como terceiro goleiro.