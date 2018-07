Aguirre elogia Atlético-MG e minimiza chances desperdiçadas O técnico Diego Aguirre ficou satisfeito com a atuação do Atlético no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Uberlândia, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, e minimizou as chances desperdiçadas pela sua equipe, que só fez o gol que definiu o seu triunfo aos 42 minutos do segundo tempo da partida do último domingo no Parque do Sabiá.