Aguirre elogia desempenho do São Paulo após jogo-treino

O técnico do São Paulo, Diego Aguirre, gostou do desempenho dos seus atletas no jogo-treino contra o Red Bull nesta quarta-feira, no Centro de Treinamento da Barra Funda - com os titulares em campo, houve empate por 1 a 1 e, com os reservas, o time tricolor venceu por 1 a 0.

"Estamos bem, porque tem sido um período bom de preparação. Os jogadores estão comprometidos com o trabalho e têm treinado em alto nível. Completamos uma semana de trabalho e felizmente tudo tem caminhado como o desejado", avaliou o uruguaio.

A atividade foi dividida em dois tempos de 30 minutos. Os reservas venceram a primeira parte com gol de Gonzalo Carneiro. Na segunda etapa, entrou o time principal e Nenê balançou as redes para o São Paulo. Aguirre escalou a equipe titular com: Sidão; Éder Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Rojas, Everton e Diego Souza.

"Os atletas sabem a importância de treinar firme para retornar bem após o mundial. Assim como a comissão técnica, eles estão confiantes no trabalho e têm evoluído fisicamente a cada treino. Estamos contentes pelo empenho deles, e o nosso dia a dia é saudável", acrescentou o treinador.

O São Paulo voltará a fazer um jogo oficial no dia 18, após o fim da Copa do Mundo. Terceira colocada na classificação do Brasileirão, com 23 pontos ganhos após 12 rodadas, a equipe vai ao Maracanã, no Rio, enfrentar o Flamengo, que lidera o torneio com 27 pontos. "Ainda teremos mais duas semanas de intertemporada, e nossa vontade é manter este ambiente bom de trabalho", finalizou Aguirre.