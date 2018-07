Aguirre elogia empate do Atlético-MG: 'Acho que foi bom para nós' O Atlético-MG não passou de um empate diante do América-MG no clássico do último domingo. Depois de sair atrás no placar, a equipe foi buscar a igualdade em 1 a 1 com o gol de Clayton, aproveitando rebote após cobrança de pênalti. Até pela forma como foi construído, o resultado foi comemorado pelo técnico Diego Aguirre.