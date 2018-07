Aguirre elogia Inter e destaca sucesso do rodízio no time

"Estou feliz pelo que aconteceu hoje. Tínhamos que estar na final. O time jogou bem e mereceu, sobretudo no segundo tempo. Fomos muito superiores. Poderíamos ter feito ainda mais gols", disse o treinador.

Questionado no início do ano, Aguirre destacou que precisava de tempo para conhecer o elenco, mas ressaltou que o Inter ainda está longe de qualquer conquista. "Hoje conheço todos, estão preparados e com ritmo. As coisas não mudam de um dia para o outro. Ainda não conquistamos nada", afirmou.

Assim como vinha acontecendo em outros compromissos, Aguirre voltou a utilizar um time misto diante do Brasil de Pelotas. E o técnico destacou que o sucesso da estratégia mostrou a força do elenco do Inter. "Se falou muito que tinha que formar um time. Posso falar que o Inter tem dois times. É um mérito dos jogadores que acreditaram na proposta", comentou.

O Grêmio será o rival do Inter na decisão do Campeonato Gaúcho, mas antes o time terá compromisso pela Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o time vai receber o The Strongest, no Beira-Rio, pela rodada final do Grupo 4.