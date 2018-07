Aguirre esboça Internacional com quatro alterações para enfrentar a Ponte Preta

Com D''Alessandro e Aránguiz como únicos poupados previamente, o treinador deve dar chance para Anderson e Alex no meio de campo. O treinador ainda pode deixar no banco de reservas o zagueiro Juan e o meia Valdívia pelo histórico de lesões. No setor defensivo, Alan Costa seria o substituto e, no meio de campo, Eduardo Sasha pode ficar com a vaga.

O provável Internacional para a partida deste domingo deverá começar com: Alisson; William, Ernando, Alan Costa e Geferson; Rodrigo Dourado, Anderson, Alex e Eduardo Sasha; Lisandro López e Nilmar. O Internacional vem de duas vitórias consecutivas no Brasileirão e ocupa a 10.ª colocação com 19 pontos, 10 a menos do que o líder Atlético Mineiro antes do início desta rodada.