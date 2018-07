Aguirre escala Inter no 3-5-2, com Juan e López entre os titulares

O técnico Diego Aguirre parece mesmo disposto a implementar o esquema 3-5-2 no Internacional. Depois de optar por esta formação diante do Juventude, no domingo, quando escalou o time reserva, ele manteve a escolha no treino desta terça-feira, mesmo promovendo o retorno dos titulares, que enfrentarão o Aimoré na quarta, no Beira-Rio, pelo Campeonato Gaúcho.

No setor defensivo, Juan, que vinha sendo preterido, entrou no time titular ao lado de Ernando e Réver. Ernando atuou mais pelo lado direito, como já havia acontecido diante do Juventude, Juan foi líbero e Réver jogou do lado esquerdo. Com isso, Alan Costa, titular diante do Emelec, treinou entre os reservas.

No ataque, Lisandro López foi mantido na equipe depois de deixar uma boa impressão diante do Juventude e deve ter a primeira oportunidade de atuar ao lado dos titulares do Inter. Pior para Vitinho, que voltou a trabalhar entre os reservas e deve ser apenas opção nesta quarta.

Aguirre havia admitido que gostou da atuação do Inter no 3-5-2 contra o Juventude, mas as mudanças na equipe também têm a ver com seus muitos desfalques. Lesionados, Aránguiz, D'Alessandro e Nilmar, titulares absolutos, além de Bertotto e Anderson, opções do banco, estão fora do duelo com o Aimoré.

Se repetir a equipe que entrou em campo nesta terça, Aguirre escalará o Inter contra o Aimoré com: Alisson; Ernando, Juan e Réver; Léo, Nico Freitas, Nilton, Alex e Fabrício; Eduardo Sasha e Lisandro López.