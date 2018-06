Aguirre estreia à frente do São Paulo contra o São Caetano de Pintado

O São Paulo faz neste sábado seu primeiro jogo sob o comando do uruguaio Diego Aguirre. O técnico foi contratado no início da semana e começa sua trajetória com a missão de colocar o time nas semifinais do Paulistão. O duelo contra o São Caetano no ABC abre as quartas de final. A volta está marcada para terça, no Morumbi.

+ Aguirre comanda primeiro treino no São Paulo e divulga relacionados para jogo no ABC

Apesar de ter assumido os trabalhos no CT da Barra Funda só ontem, depois de regularizar seus documentos, o treinador já participou da montagem da equipe para os dois últimos jogos – 3 a 1 sobre o Red Bull, domingo passado, e 3 a 0 sobre o CRB.

A parceria de Aguirre com André Jardine, auxiliar que estava no comando interino do time desde a saída de Dorival, anima a torcida e a diretoria. O clube vê com bons olhos a combinação da experiência de Aguirre com o conhecimento que Jardine, ex-técnico da base, já tem do elenco.

O duelo contra o São Caetano marca o primeiro encontro do São Paulo com o ex-auxiliar Pintado, que deixou o clube após a demissão de Rogério Ceni, em julho do ano passado. Em entrevista ao Estado no ano passado, o treinador disse que o time havia perdido a chance de se planejar para brigar por títulos, e adiantou que negociava com uma equipe para disputar o Estadual deste ano.

O elenco tricolor vai a São Caetano desfalcado de Hudson, com dores na coxa direita; Reinaldo e Sidão, já recuperados de lesão, mas que ainda aprimoram forma física. Anderson Martins, com dores na região dorsal, e Tréllez, no joelho direito, ambos titulares no último jogo, também não foram nem relacionados.

FICHA TÉCNICA

São Caetano X São Paulo

São Caetano: Paes; Alex Reinaldo, Sandoval, Max e Bruno Recife; Vinícius Kiss, Ferreira, Chiquinho e Niltinho; Diego Rosa e Erminio. Técnico: Pintado.

São Paulo: Jean; Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Jucilei, Petros e Valdívia; Cueva, M. Guilherme e Caíque (Diego Souza). Técnico: Diego Aguirre.

Juiz: Vinicius Furlan.

Local: Anacleto Campanella.

Horário: 16h.