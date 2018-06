Aguirre estuda opções para provável último jogo de Marcos Guilherme pelo São Paulo

Depois de dar assistência para o gol de Diego Souza, na vitória do São Paulo por 3 a 2 sobre o Botafogo, quarta, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Marcos Guilherme chorou ao falar de sua provável saída do time.

"Já me bateu a tristeza. Só tenho mais um jogo para fazer. É triste porque estive aqui na hora da dificuldade e agora que a equipe está bem, posso sair... É complicado", desabafou o jogador na zona mista do Morumbi.

A tendência é que ele deixe mesmo o Morumbi. O último jogo a que ele se refere é porque o atleta já fez cinco partidas pelo São Paulo neste Brasileirão e, se quiser atuar por outra equipe da Série A, não pode passar de seis com a camisa tricolor.

O São Paulo tentou manter o atleta, mas as negociações com o Atlético-PR não avançaram. O time paranaense pedia um valor considerado nos bastidores do Morumbi como "fora da realidade", ainda que o clube tricolor quisesse continuar com o atacante. O contrato atual vai até o fim de junho.

Até lá, o São Paulo ainda tem mais quatro jogos: contra o Palmeiras, Internacional, o próprio Atlético-PR e Vitória. O técnico Diego Aguirre confirmou que estuda em qual desses jogos acionará Marcos Guilherme.

"Sim, conto com ele por só mais um jogo e temos que determinar qual será. Não usamos ele no jogo em Belo Horizonte (contra América-MG), mas contra o Botafogo julgamos que era necessário", explicou o comandante. "Ele fez um bom jogo e temos de pensar se ele vai estar no sábado (Palmeiras), terça (Internacional), etc... É uma limitação que temos."