Aguirre evita euforia no São Paulo: 'Ainda faltam 19 jogos'

O técnico Diego Aguirre não quer saber de euforia no São Paulo. O time venceu na noite de domingo a Chapecoense por 2 a 0, no Morumbi, e terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na liderança, com 41 pontos, três a mais que o Internacional, segundo colocado. Para o comandante, é muito cedo para festejar.

"É simplesmente um dado significativo, que mostra que estamos fazendo as coisas bem. Estamos em uma posição que talvez muitos não acreditariam que estaríamos na liderança. Futebol é assim, maravilhoso, e oferece esses momentos. Mas isso está começando e falta muito. Assim como tivemos uma sequência muito boa, não podemos confiar, são muitos times e eles também podem ter", disse.

O treinador já marcou a reapresentação do elenco para segunda-feira de manhã e já começa a pensar no próximo duelo, contra o Paraná, na quarta-feira, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, a vitória sobre a Chapecoense tem de ficar no passado e os jogadores já precisam se concentrar no próximo rival.

"Agora temos que pensar no próximo jogo, não falar de outra coisa, de liderança, que isso é consequência de ganhar cada jogo. Agora vamos para Curitiba e tem muito campeonato pela frente. São 19 jogos e qualquer coisa pode acontecer. Então temos de manter a calma e humildade", avisou.