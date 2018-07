Aguirre exalta atuação do Inter e elogia Lisandro López: 'Jogador top' O Internacional precisou suar muito para passar às semifinais do Campeonato Gaúcho na última quarta-feira. Mesmo atuando diante de sua torcida, no Beira-Rio, saiu perdendo por 2 a 0. O pesadelo da torcida aumentou quando D''Alessandro perdeu pênalti no segundo tempo. Mas aí apareceu a estrela do argentino Lisandro López, que saiu do banco para marcar seus primeiros dois gols com a camisa colorada e garantir o empate. Nos pênaltis, falou mais alto a estrela do Inter, que avançou.