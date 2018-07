Aguirre exalta grupo e minimiza críticas após vitória do Inter

Vice-líder do Campeonato Gaúcho, com um aproveitamento melhor do que do líder Grêmio, o Internacional ainda não convenceu. Neste domingo, na vitória por 1 a 0 sobre o Veranópolis, fora de casa, o técnico Diego Aguirre foi mais uma vez criticado pela torcida, insatisfeita pela falta de padrão tático da equipe. O uruguaio rebate.

"Não podemos dar tanta atenção para as críticas, que são normais. Tenho muita confiança no meu trabalho e na minha comissão técnica. O importante é que tenho muitos jogadores, não são somente os 11 titulares", comentou o treinador, logo após a vitória.

Com 22 pontos, o Inter está um atrás do Grêmio, mas o rival tem um jogo a mais. Na Libertadores, o time colorado divide a liderança do Grupo 4 com o Emelec, ambos com sete pontos, e depende só de uma vitória contra o The Strongest, na última rodada, em casa, para avançar de fase.

A concomitância dos dois torneios fez Aguirre escalar os reservas em Veranópolis. "Não tinha a mínima possibilidade de colocar nenhum jogador que atuou no Equador. Falo sempre para todos que não é questão de nomes, mas de rendimento. Estou feliz com a atuação de alguns jogadores, outros precisam melhorar. Acho que estamos no caminho certo", opinou o uruguaio.