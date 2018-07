Aguirre exalta intensidade do Atlético-MG em vitória 'merecida'

"Foi uma vitória merecida. Marcamos três gols e tivemos situações para marcar mais. O importante é que o time jogou com muita intensidade, pressionou, teve personalidade para jogar. Enfrentamos um time grande, que joga um bom futebol e superamos praticamente os 90 minutos. Uma vitória importante porque nos deixa mais perto do nosso primeiro objetivo, que é classificar para as oitavas de final, também pensando em ser primeiro do grupo, o que é importante. Foi um triunfo que veio na hora certa para continuarmos trabalhando com calma. Acho que a atuação dos jogadores foi muito boa", comentou o treinador.

Diante das avaliações de que o Atlético teve a sua melhor atuação em 2016 na noite de quarta, Aguirre apontou essa evolução como natural. Além disso, alertou ainda ser muito cedo para apontar o seu time como um dos candidatos ao título da Libertadores.

"Foi, talvez, um dos melhores jogos, mas, com o tempo, é normal, o time tem que melhorar porque continuamos trabalhando dia a dia. Jogo a jogo, a equipe tem que mostrar mais coisas. Hoje, foi bom, melhoramos bastante. Ganhamos um jogo, mas não pode ter euforia, temos que pensar no próximo jogo porque falta muito para poder pensar em ganhar a Libertadores", observou.

Os três gols marcados e as várias chances de gol criadas voltaram o foco da boa atuação do Atlético aos jogadores de ataque. Aguirre, porém, também fez elogios ao sistema defensivo do time, que até agora só sofreu um gol em quatro partidas na Libertadores.

"Perder gols faz parte do que pode acontecer no jogo, o importante é criar situações e tivemos muitas, sete ou oito. Também foi boa a atuação defensiva do time, todos trabalhando, pressionando, recuperando a bola. Para pensar em coisas importantes, tem que atacar e defender bem. O Atlético está sofrendo poucos gols e está fazendo um trabalho defensivo tão bom quanto o do ataque", concluiu.

Com dez pontos, o Atlético é o líder do Grupo 5 da Libertadores, seguido por Independiente del Valle, com sete, e Colo-Colo, com cinco. Agora, porém, o time volta as suas atenções para o Campeonato Mineiro, pois no próximo domingo vai duelar com o Tupi, em Juiz de Fora, pela oitava rodada.