Aguirre exalta postura do Atlético-MG após estreia vitoriosa em 2016 O técnico Diego Aguirre ficou satisfeito com o rendimento do Atlético Mineiro na sua partida de estreia à frente do time, a vitória por 3 a 0 sobre o Schalke 04, no Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale, pela Florida Cup, na noite de quarta-feira. Ele destacou que o seu time soube superar as dificuldades, incluindo a falta de ritmo de jogo, para assegurar o triunfo.