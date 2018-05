Aguirre explora jogadas de contra-ataque em treino do São Paulo sem Carneiro

O São Paulo deu continuidade à preparação para enfrentar o América-MG, domingo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um treino que priorizou os contra-ataques e a articulação de jogadas ofensivas. O grupo ainda treina mais dois dias antes de viajar a Belo Horizonte.

+ 'Rodízio' de Aguirre deixa são-paulinos mais bem preparados, avalia Bruno Alves

Ainda em recuperação de uma pubalgia que o tirou dos gramados desde novembro do ano passado, o centroavante Gonzalo Carneiro foi poupado pela comissão técnica tricolor. Ele ainda não tem data prevista para estrear pelo São Paulo.

A maior parte do treino aconteceu com os portões do CT da Barra Funda fechados. De acordo com o clube, Aguirre priorizou jogadas de velocidade e concentração de seus atletas.

O treinador também fez um trabalho tático com o provável time que enfrentará os mineiros. Na quarta, um exercício técnico de marcação reuniu os possíveis titulares: Sidão; Militão, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei, Hudson (Petros) e Nenê; Everton, Marcos Guilherme e Diego Souza.

Invicto no Campeonato Braileiro com duas vitórias e quatro empates, o São Paulo tenta chegar ao décimo jogo seguido sem perder (considerando-se também partidas da Copa do Brasil e Sul-Americana). No Nacional, a equipe soma dez pontos e está na 7ª posição.