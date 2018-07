Aguirre faz mistério e fecha Atlético-MG antes da final do Mineiro

O Atlético Mineiro vive os últimos momentos de preparação antes da final do Campeonato Mineiro e, neste sábado, o técnico Diego Aguirre decidiu fechar o clube de interferências externas. O uruguaio sequer comunicou os jogadores relacionados para a partida decisiva contra o América-MG, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

A principal dúvida na equipe é sobre o retorno do meia Cazares, liberado pelo departamento médico. Caso Aguirre opte pela entrada do equatoriano à equipe titular, Carlos deve voltar ao banco de reservas.

Atlético e América-MG se enfrentam neste domingo, às 16 horas, pela partida de volta da final do Estadual. Após perder por 2 a 1 na ida, o time alvinegro precisa vencer - por qualquer margem de gols - para conquistar o título.

O atacante Clayton se mostrou ansioso para a decisão. "Um dos motivos que me fizeram vir para o Atlético foi disputar títulos o ano inteiro. Temos muitas competições e quero muito fazer historia nesse clube e dar títulos para o torcedor", afirmou o ex-jogador do Figueirense.