Aguirre faz mistério e não revela São Paulo que encara o Flamengo

O técnico Diego Aguirre permitiu acesso da imprensa apenas na parte inicial do treino desta sexta-feira no São Paulo, quando pouco se viu a respeito da formação titular que ele pretende levar a campo no domingo, contra o Flamengo, às 17h, no Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De certeza, apenas a presença de Reinaldo, que não treinou com o grupo nos três primeiros dias da semana devido a uma forte gripe, mas se recuperou e participou normalmente das atividades de quinta e sexta. É possível que ele jogue improvisado na ponta esquerda mais uma vez, tendo em vista os muitos desfalques da equipe.

Ao todo, cinco peças estão fora do duelo direto entre dois integrantes do G-4, separados por apenas três pontos na tabela – os cariocas somam 59, contra 56 dos paulistas. O goleiro Jean, expulso na partida anterior contra o Vitória, e o volante Hudson, que recebeu o terceiro cartão amarelo no mesmo jogo, cumprirão suspensão. Já Everton Felipe, Everton e Rojas estão machucados.

No caso de Everton, ele até treinou nesta sexta e apresenta boa recuperação do estiramento muscular que o afastou dos três últimos compromissos do time, mas está sendo preparado para o clássico contra o Corinthians, dia 10, em Itaquera. A comissão técnica teme apressar o retorno do jogador, que vem de três lesões musculares em sequência.