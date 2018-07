Aguirre faz mistério no ataque do Atlético-MG para jogo com o Tupi

O técnico Diego Aguirre manteve o mistério neste sábado e não revelou o time do Atlético-MG que entrará em campo para enfrentar o Tupi, domingo, às 18h30, em Juiz de Fora, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. A principal dúvida está no setor ofensivo, na escolha entre Robinho ou Cazares.

Para despistar a escalação, o treinador não dividiu o elenco entre titulares e reservas. Realizou um físico, depois um técnico, com trabalho de dois toques e finalizações a gol. A única confirmação anunciada na véspera foi a presença de Clayton no ataque ao lado de Lucas Pratto. O novo reforço do time mineiro não atuou na última rodada do Estadual, pois ainda não estava regularizado.

Na zaga, Erazo será poupado. No meio, Leandro Donizete volta ao time após cumprir suspensão. A tendência é que Cazares comece em campo, pois na sequência ele se apresentará à seleção equatoriana e desfalcará a equipe no clássico contra o Cruzeiro, no próximo domingo. Robinho, que desfalcou o time nas últimas rodadas por conta de um incomodo na coxa, deve ser poupado de olho na rodada seguinte.

O goleiro Victor, que operou o menisco do joelho direito na última quarta-feira, iniciou o trabalho de fisioterapia. O lateral-direito Patric, também com lesão no menisco lateral do joelho esquerdo, ficou em tratamento. Já o lateral-esquerdo Mansur, em transição para a preparação física, participou apenas de uma parte do treino.

Confira os 20 relacionados para o jogo contra o Tupi:

Goleiros: Giovanni e Uilson.

Laterais: Marcos Rocha, Carlos César e Douglas Santos.

Zagueiros: Edcarlos, Tiago e Leonardo Silva.

Meio-campistas: Rafael Carioca, Leandro Donizete, Lucas Cândido, Junior Urso e Eduardo e Cazares.

Atacantes: Hyuri, Clayton, Robinho, Luan, Lucas Pratto e Pablo.