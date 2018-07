Aguirre faz mistério no Atlético-MG, mas confirma ausência de Erazo

Erazo será poupado pois se apresenta um dia depois à seleção equatoriana, mesma situação do meia Cazares. Também na segunda, Douglas Santos vai para a seleção brasileira olímpica, mas sobre estes dois últimos jogadores, Aguirre preferiu não comentar.

"Tomamos algumas decisões pensando neste jogo. Por exemplo, no caso de Erazo, não vai jogar domingo, porque não estará para jogar na semana seguinte, por causa da seleção. Ele vai ter dois jogos pela seleção, ele é titular do Equador, então achamos melhor não jogar no domingo. Tem algumas outras decisões, mas isso vai ficar para amanhã", comentou nesta sexta-feira.

Mas ao menos uma peça da equipe que atuará no domingo, o treinador já confirmou. O recém-contratado Clayton, que não tá inscrito na primeira fase na Libertadores, será titular para entrosar com seus novos companheiros e, assim, fará sua segunda partida com a camisa atleticana.

"O Clayton vai jogar. Ele precisa jogar para se entrosar com o time, conhecer o Pratto, Luan, Cazares. São jogadores que ele ainda não jogou junto. Pensando neste jogo, mas também para frente, ele vai jogar", afirmou o uruguaio. Clayton pode ganhar a vaga de Patric no ataque, uma vez que o lateral improvisado sentiu dores no joelho e foi poupado do treino desta sexta.

Apesar de mudar a escalação, Aguirre não deve levar um time reserva a campo, como fez durante boa parte do Mineiro até o momento. "Agora, temos que focar no Estadual e vamos com o máximo que temos para ganhar o jogo", garantiu o treinador.