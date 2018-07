Aguirre fecha parte de treino do Inter e mantém dúvida no ataque

Nilmar era o titular do Inter no início de temporada e durante a recuperação de Lisandro López, que passou por artroscopia no joelho em março. Logo após o retorno do argentino, foi a vez do brasileiro se lesionar. Ele sofreu uma contusão muscular no início de maio e precisou ficar de fora de algumas partidas.

Mas agora os dois estão saudáveis e prontos para ajudar o Inter. Nilmar foi titular no sábado, contra o Vasco, quando o Inter escalou os reservas, e Lisandro López treinou entre os 11 na última segunda. Nesta terça, no entanto, como Aguirre fechou a atividade, não foi possível ver quem trabalhou na equipe.

Esta é a principal dúvida, mas não a única deixada no ar por Aguirre. O lateral-esquerdo Geferson ainda é presença incerta para o confronto. Ele sofreu uma luxação no ombro diante do Vasco, chegou a treinar na segunda e deve atuar, mas ainda não foi confirmado pelo treinador.

Depois de perder o primeiro jogou por 1 a 0, na Colômbia, o Inter precisa vencer por dois gols na volta para avançar, e deve ser escalado assim: Alisson; William, Ernando, Juan e Geferson; Rodrigo Dourado, Aránguiz, Valdívia, D''Alessandro e Eduardo Sasha; Nilmar (Lisandro López).