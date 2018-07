Aguirre fecha treino do Inter e faz mistério para semifinal da Libertadores

O treinador mantém ao menos quatro dúvidas na escalação. Recuperado de contusão, o zagueiro Réver foi o destaque na vitória sobre o Joinville por 2 a 0, com direito a marcar um dos gols. Ele pode ocupar uma das duas vagas de titular. Pode substituir Juan, que ainda se recupera de lesão, ou entrar no lugar de Ernando. Se optar pela segunda opção, Ernando pode ser deslocado para a lateral esquerda.

Recuperado de lesão, Alisson deve ser o titular no gol. No ataque, Nilmar também deve voltar ao time e formar dupla com Lisandro López. Sasha corre por fora. O mais provável é que o Internacional entre em campo com: Alisson; William, Réver, Juan e Ernando; Rodrigo Dourado, Aránguiz, D''Alessandro e Valdívia; Nilmar e Lisandro López.

ADVERSÁRIO - O Tigres chegou em Porto Alegre e fez seu primeiro treino nesta segunda-feira no CT do Grêmio. Nesta terça, a equipe do atacante brasileiro Rafael Sóbis, bicampeão da Libertadores pelo Internacional, fará o reconhecimento do estádio Beira-Rio.