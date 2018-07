Aguirre fecha treino do Inter e não garante retorno de D'Alessandro Diego Aguirre fechou o treino do Internacional nesta terça-feira e manteve a indefinição sobre o time que enfrentará o Avenida, nesta quarta, no Beira-Rio. O treinador não indicou se voltará a contar com o meia D''Alessandro nesta rodada do Campeonato Gaúcho.