Aguirre fecha treino, mas escalação do São Paulo tem só uma dúvida

Como já é habitual no São Paulo, o técnico Diego Aguirre permitiu que os jornalistas acompanhassem apenas alguns minutos do treino desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, enquanto prepara o time que enfrenta o Sport no domingo, às 16h, na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O mistério, porém, serve mais para ensaiar algumas jogadas, porque a escalação deixa pouca margem a dúvidas.

Com todos os titulares à disposição, o uruguaio só precisa decidir se promove o retorno de Jucilei ao meio-campo titular ou se mantém o garoto Liziero na equipe. O primeiro é o dono da posição, mas se lesionou logo na volta das partidas pós-Copa do Mundo, diante do Flamengo, e não jogou mais. No período, o prata da casa deu conta do recado e se destacou. Mesmo assim, a tendência é que Jucilei forme a dupla de volantes com Hudson.

Na zaga, Anderson Martins também está de volta depois de ter cumprido suspensão diante do Vasco, no domingo passado, e será o parceiro de Arboleda. Assim, Bruno Alves fica no banco.

No mais, o time será o mesmo, com exceção, obviamente, de Éder Militão, negociado com o Porto-POR. Bruno Peres inicia sua trajetória definitiva na lateral direita. Assim, o São Paulo deve ir a campo com: Sidão; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Hudson, Jucilei (Liziero) e Nenê; Rojas, Everton e Diego Souza.

Rodrigo Caio e Régis, que voltaram a trabalhar com a equipe normalmente nesta semana, ainda devem ser ausências na lista de relacionados, assim como Edimar, em recuperação de entorse no tornozelo esquerdo.

Treino. De acordo com o divulgado pela assessoria do clube, Aguirre dividiu o elenco em dois grupos na atividade desta sexta. Os titulares no jogo-treino contra o Atibaia, realizado na última quinta, fizeram exercícios regenerativos para minimizar o desgaste físico, enquanto o restante do elenco trabalhou com o treinador.

Antes de embarcar para o Recife, o elenco terá mais um dia de preparação na capital paulista – na manhã deste sábado. Com 35 pontos, o São Paulo lidera o Brasileirão, um à frente do Flamengo. Clique aqui e confira a tabela completa.