Aguirre fecha treinos e fará mistério para pegar a Universidad de Chile

O técnico Diego Aguirre deverá fazer mistério para indicar o time do Internacional para a partida de quinta-feira, contra a Universidad de Chile, em Porto Alegre, pela Copa Libertadores. Nesta segunda, o treino tático não deu indícios da escalão. Na terça e na quarta-feira, as atividades são fechadas para a imprensa.

No domingo, o Inter ganhou do São Paulo-RS, pelo Campeonato Gaúcho, com um time quase completamente reserva. Por isso, os titulares não tiveram problemas para ir a campo no CT do Parque Gigante, nesta segunda-feira. Mas nenhuma dúvida foi elucidada. No ataque, Nilmar está suspenso. Na zaga, quatro jogadores disputam duas posições.

"A concorrência está aberta, o Aguirre não definiu a equipe. Estou trabalhando, me aprimorando a cada dia para que eu possa ter essa continuidade. São zagueiros de qualidade que estão na disputa", comenta Ernando, que tem a concorrência de Rever e Juan, dois zagueiros campeões com a seleção brasileira.