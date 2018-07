Aguirre fecha último treino do Inter antes da semifinal do Gauchão

O técnico Diego Aguirre, manteve a estratégia de fechar o treino para a imprensa nesta sexta-feira, véspera do jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. No sábado, o Internacional enfrentará o Brasil de Pelotas no Estádio Aldo Dapuzzo, na cidade de Rio Grande.

Aguirre abriu apenas o início das atividades para os jornalistas. E deu atenção especial aos lances de bola parada nestes breves minutos de trabalho aberto. Na sequência, fechou os portões para compor o time que começará jogando neste sábado.

O treinador indicou que manterá o rodízio na equipe, mas não antecipou nenhum nome do time. A equipe deve ser escalado com Muriel; William, Alan Costa, Réver e Alan Ruschel; Nilton, Nico, Alex, Valdívia e Jorge Henrique; Rafael Moura. O volante Rodrigo Dourado é desfalque certo porque cumprirá suspensão neste fim de semana.