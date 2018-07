Aguirre festeja 'melhor jogo do ano' no Inter e atuação convincente no Chile

"Foi o melhor jogo do ano. Enfrentamos uma grande equipe, precisávamos da vitória, jogamos bem e fiquei muito feliz com o desempenho do grupo. Tivemos uma atuação convincente, jogamos um bom futebol, um futebol com muita dinâmica. Ser o primeiro do grupo é um dos nossos objetivos, e estamos perto de alcançá-lo", ressaltou o treinador, em entrevista coletiva.

Aguirre, porém, lembrou que o Inter ainda não assegurou a liderança do Grupo 4, pois na rodada final terá pela frente o vice-líder The Strongest, na próxima quarta-feira, no Beira-Rio. O time boliviano tem nove pontos, apenas um atrás da equipe colorada, que ainda não assegurou sequer a sua classificação às oitavas de final, pois o Emelec tem sete pontos no terceiro lugar e poderia alcançar a equipe gaúcha.

"Teremos de tentar repetir a atuação de hoje, pois teremos um adversário difícil pela frente, mas obviamente que este foi um bom momento, que ajuda muito para classificação neste último jogo", destacou Aguirre, que também disse que o Inter não pode ter preferência por um ou outro adversário na próxima fase.

"Não podemos pensar nisso, temos que tentar ganhar o próximo jogo e temos de estar preparados para enfrentar qualquer time. Na Libertadores são todos adversários muito difíceis. O importante é que o time jogue bem e esteja preparado para jogar as finais", enfatizou. No outro jogo da rodada final do Grupo 4, o Emelec pegará a eliminada Universidad de Chile, no Equador.