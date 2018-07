Aguirre indica Inter com Alan Costa e sem Anderson em treino

O técnico Diego Aguirre indicou nesta terça-feira uma mudança na escalação do Internacional para o jogo com o Cruzeiro, em Gravataí, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Só que não será o meia Anderson que deverá entrar no time, mas o zagueiro Alan Costa. Após terminar 2014 como titular, sob o comando de Abel Braga, Alan Costa foi para o banco de reservas no início desta temporada com Diego Aguirre, que vinha optando pela escalação de Paulão ao lado de Ernando. Agora, porém, Alan Costa deve ter nova chance.

Já o recém-contratado Anderson ainda não deve ganhar uma oportunidade de começar jogando, ao menos pelo que Aguirre indicou no treinamento desta terça. Assim, o Inter pode entrar em campo com a seguinte escalação: Alisson; Léo, Alan Costa, Ernando e Fabrício; Nilton, Aránguiz, D''Alessandro, Eduardo Sasha e Vitinho; Nilmar.

Na atividade, Aguirre trabalhou as jogadas de bola parada, em cobranças de falta e de escanteio, com os setores defensivo e ofensivo. Já outros jogadores fizeram um trabalho técnico em campo reduzido, com o dia de atividades sendo encerrado com um "rachão". O volante Wellington, que ainda se recupera de grave lesão sofrida no joelho ainda no ano passado, e o atacante Bruno Gomes correram ao redor do gramado no CT do Parque Gigante.