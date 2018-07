Aguirre indica Inter com Jorge Henrique, Juan e Nicolás Freitas

O técnico Diego Aguirre indicou nesta sexta-feira que o Internacional deve ter novidades na sua escalação para o duelo com o São Paulo de Rio Grande, domingo, fora de casa, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. E a principal delas deve ser a estreia do volante Nicolás Freitas.

Contratado junto ao Montevideo Wanderers, o jogador uruguaio deve ganhar a sua primeira oportunidade no Inter neste fim de semana. No time titular, Freitas deverá ter a companhia de Jorge Henrique, que chegou a estar muito próximo de deixar o clube, mas permaneceu e agora vai receber uma oportunidade de Aguirre.

Além disso, o zagueiro Juan, completamente recuperado de uma cirurgia no pé direito, realizada em outubro de 2014, também deverá começar jogando neste domingo, na sua primeira partida nesta temporada. Aguirre também indicou a escalação do meia Anderson mais adiantado e de Nilmar no comando do ataque.

De acordo com o treinamento desta sexta-feira, o Inter deve entrar em campo diante do São Paulo com a seguinte escalação: Alisson; Cláudio Winck, Réver, Juan e Alan Ruschel; Freitas, Nilton, Anderson, Jorge Henrique e Alex; Nilmar.

O grupo do Inter ainda voltará a treinar na manhã de sábado antes da viagem para o Rio Grande. Com um jogo a menos do que os principais concorrentes, o Inter está na sétima colocação no Campeonato Gaúcho com nove pontos somados em cinco partidas.